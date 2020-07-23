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الأمم المتحدة تدعو إلى وقف التصعيد بين أذربيجان وأرمينيا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 23 يوليه 2020

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الأربعاء إلى "وقف كامل وفوري للتصعيد" بين أذربيجان وأرمينيا و"العودة إلى طاولة المفاوضات" بعد المواجهات الحدودية الأخيرة بين الجمهوريتين السوفيتيتين.

 

وقال متحدّث باسم الأمم المتّحدة إنّ غوتيريش تحدّث هاتفياً بشكل منفصل مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان.

 

وأضاف أنّ غوتيريش أعرب لهما عن قلقه بعد المواجهات العسكرية الأخيرة بين البلدين وطلب منهما الامتناع عن "الخطاب الاستفزازي".

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كما أعرب غوتيريش عن "دعمه الكامل" لجهود منظّمة الأمن والتعاون في أوروبا لتخفيف التوتّر بين البلدين.

 

ويدور نزاع بين البلدين منذ عقود حول مرتفعات ناغورني قره باغ، وهي منطقة انفصالية في أذربيجان تدعمها أرمينيا وتشهد حرباً منذ بداية التسعينات أدّت إلى مقتل 30 ألف شخص.

 

وتمثّل الاشتباكات الحالية التي وقعت بعيداً عن هذا الإقليم تصعيداً نادراً، وقد أسفرت الاشتباكات الأخيرة عن مقتل 17 شخصاً على الأقل.

 

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