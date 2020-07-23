شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف مواقع للمليشيا بمأرب وسقوط قتلى وجرحى والان مع التفاصيل

الخميس 23 يوليه 2020 قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الخميس، 23/تموز/2020، مواقع حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بأربع غارات مواقع للحوثيين في مديرية صرواح غربي المحافظة. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يقصف مواقع للمليشيا بمأرب وسقوط قتلى وجرحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.