الجيش الليبي يُسقط طائرة تركية غرب سرت.. ويحذر من عواقب التواجد بالمياه الليبية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:51 صباحًا, 23 يوليو 2020 م المناطق_وكالات أعلن الجيش الوطني الليبي، إسقاط طائرة تركية مسيّرة كانت تقوم بمهام استطلاعية غربي مدينة سرت.

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