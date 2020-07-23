شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان: تعافي 3427 حالة من كورونا و1099 إصابة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير الصحة العُماني خلال المؤتمر الصحفي للجنة العليا ، عن تماثل 3427 حالة جديدة للشفاء من فيرس كورونا ، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات التي تماثلت للشفاء 51349 حالة.

وقال أنه تم تسجيل 1099 إصابة جديدة بالفيروس ، وبلغ عدد الوفيات 355 حالة.