شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان: تعافي 3427 حالة من كورونا و1099 إصابة جديدة والان نبدء بالتفاصيل
أعلن وزير الصحة العُماني خلال المؤتمر الصحفي للجنة العليا ، عن تماثل 3427 حالة جديدة للشفاء من فيرس كورونا ، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات التي تماثلت للشفاء 51349 حالة.
وقال أنه تم تسجيل 1099 إصابة جديدة بالفيروس ، وبلغ عدد الوفيات 355 حالة.
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