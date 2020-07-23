شكرا لقرائتكم خبر عن قادة العالم يحضرون "فيديو" في عمومية الأمم المتحدة سبتمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل
وجاء في القرار "يمكن لكل دولة عضو ودولة مراقبة والاتحاد الأوروبي تقديم بيان مسجل مسبقا من رئيس الدولة أو نائب الرئيس أو ولي أو ولية العهد أو رئيس الحكومة أو الوزير أو نائب الوزير، وسيتم عرضه في قاعة الجمعية ... بعد تقديم من ممثليهم الحاضرين".
وجرت العادة على عقد مئات الأحداث على هامش اجتماعات الأمم المتحدة ، لكن رئيس الجمعية العامة تيجاني محمد باندي كتب في رسالة إلى الدول بأنه "تم تشجيعه على نقل جميع الأحداث الجانبية إلى منصات افتراضية للحد من أثر عدد الأشخاص في مبنى الأمم المتحدة ".
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