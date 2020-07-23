لودريان في لبنان.. آمال بخطة إنقاذ دولية للأزمة الاقتصادية

في زيارة هي الأولى التي يجريها مسؤول أجنبي رفيع منذ أشهر، وصل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الخميس، إلى لبنان الذي يعاني من أزمة اقتصادية وسط آمال بخطة إنقاذ دولية.

وعند وصوله، التقى لودريان رئيس البلاد ميشال عون في قصر بعبدا، على أن يعقد اجتماعات لاحقة مع رئيس الوزراء حسان دياب ورئيس البرلمان نبيه بري، ونظيره اللبناني ناصيف حتي.





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ويعيش لبنان أسوأ أزمة اقتصادية تمر عليه منذ عقود، حيث الانخفاض الكبير في قيمة الليرة، والتضخم الهائل الذي دفع فئات إلى خط الفقر.



أزمة يعيشها هذا البلد على وقع مظاهرات واسعة منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي، ضد الفساد وعدم الكفاءة، والتغول الإيراني عبر ذراعه حزب الله.

وكانت الحكومة اللبنانية تعهدت بتطبيق إصلاحات، وأطلقت محادثات قبل شهرين مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على مساعدات بقيمة مليارات الدولارات، دون تحقيق أي تقدم بعد.

وقبل زيارته هذه، كان الوزير الفرنسي قد أعرب عن "قلقه البالغ" إزاء عدم تحقيق لبنان أي تقدم في عملية الإصلاح التي كانت شرطا لأية مساعدات مالية أجنبية لبيروت.