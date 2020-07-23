شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات.. "الطوارئ والأزمات" تمدد الفترة الزمنية لنتيجة فحص PCR والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الخارجية والتعاون الدولي عن تمديد الفترة الزمنية الخاصة بنتيجة فحص PCR السلبية لجميع القادمين عبر مطارات الدولة، والتي يجب أن لا تتعدى 96 ساعة من تاريخ الفحص، بدلاً من 72 ساعة كما تم الإعلان عنه سابقًا.

وأوضحت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أنه تم توسيع نطاق تنفيذ فحوصات الكشف المبكر عن إصابات فيروس كورونا "كوفيد 19" المستجد لتشمل موظفي حكومة الشارقة وأسرهم. Advertisements وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع متمثلة في منطقة الشارقة الطبية وشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة). حيث نظمت الفحوصات ليتم إجراؤها مجاناً لكافة موظفي دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة المواطنين والمقيمين وعوائلهم، وذلك في مقر اكسبو الشارقة ومقر نادي الشارقة للغولف والرماية.

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