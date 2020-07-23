عمان تسجل 1099 إصابة جديدة بكورونا.. والصحة تحذر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

حذر وزير الصحة في سلطنة عمان الدكتور أحمد بن محمد السعيدي اليوم الخميس من استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد إن لم يتم الالتزام بالإجراءات.



وقال السعيدي، خلال مؤتمر صحفي للجنة العليا لمواجهة كورونا، إن الإغلاق في السلطنة تم تدريجياً في المناطق المنتشر فيها المرض حتى جاء الاغلاق الكلي.

وأضاف أن الغالبية العظمى على مستوى العوائل ملتزم، ولكن هناك من يستهتر، لذا تم اتخاذ قرار الإغلاق، موضحا أن المشكلة ما زالت قائمة والمجتمع الجزء الأساسي من الحل.

Advertisements

وقررت سلطنة عمان منع الحركة والإغلاق التام بين محافظات السلطنة ابتداءً من بعد غد السبت وحتى الثامن من أغسطس المقبل.

وأعلن وزير الصحة تسجيل ست حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في السلطنة إلى 355 حالة.

وقال وزير الصحة، خلال المؤتمر، إنه تم تسجيل 1099 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 72 ألفا و647 حالة.

وأشار إلى أن 3427 مصابا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في السلطنة إلى 51 ألفا و349 شخصا.