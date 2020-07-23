عبدالفتاح السيسي: مصر تواجه تحديات غير مسبوقة وسنتخذ ما يلزم لحماية حقوقنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، إن بلاده تواجه تحديات لم تشهدها من قبل، متعهدا باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حقوقها ومكتسباتها.



وأضاف السيسي في كلمة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 أن "التهديدات التي تواجه أمننا القومي تجعلنا أكثر حرصا على امتلاك القدرة الشاملة والمؤثرة للحفاظ على مقدرات الشعب".

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وتابع: " نواجه في هذا الوقت تحديات لم تمر على بلادنا من قبل، وماضون في تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لبناء وطن متقدم".

وشدد على أن "عقيدة مصر مبنية على احترام الآخر واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حقوقنا ومكتسباتنا".

وتواجه مصر تحديات غير مسبوقة على الصعيد الداخلي والخارجي في مقدمتها فيروس كورونا المستجد والخلاف مع إثيوبيا بشأن سد النهضة الذي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنه حتى الآن وسط مخاوف القاهرة من تأثير ذلك على حصتها من مياه النيل، إضافة إلى التطورات في الجارة الغربية ليبيا بسبب التدخلات التركية وسط مطالبات بتدخل عسكري مصري لكبحه.