الصين تصف إغلاق قنصليتها في هيوستون الأمريكية بـ "المناورة الانتخابية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت وسائل إعلام صينية رسمية في افتتاحيات نشرت اليوم الخميس إن تحرك الولايات المتحدة لإغلاق القنصلية الصينية في مدينة هيوستون هو محاولة لإلقاء اللوم على الصين في إخفاقات الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر.



وقالت الولايات المتحدة يوم الأربعاء إنها أمهلت الصين 72 ساعة لإغلاق القنصلية "لحماية الملكية الفكرية الأمريكية والمعلومات الخاصة للأمريكيين".

ويمثل القرار تصعيدا كبيرا في التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم في ظل اتهامات جديدة لبكين بالتجسس في الولايات المتحدة.

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ووصفت السفارة الصينية في الولايات المتحدة التحرك بأنه "استفزاز سياسي" ودعت واشنطن للعدول عنه على الفور. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينج على تويتر إن الصين "سترد حتما بإجراءات مضادة".

وذكرت صحيفة تشاينا ديلي الرسمية، التي تصدر باللغة الإنجليزية، أن التحرك "مناورة جديدة في مسعى الإدارة الأمريكية لتصوير الصين على أنها لاعب شرير على الساحة الدولية وتحويلها إلى دولة خارجة على القانون أمام المجتمع الدولي".

وأضافت "في ظل تراجعه أمام منافسه في الانتخابات الرئاسية، يبذل الرئيس الأمريكي كل ما في وسعه لتصوير الصين على أنها عميل للشر".

وقالت صحيفة جلوبال تايمز الشعبية، التي يصدرها الحزب الشيوعي الصيني، إن الانتخابات الأمريكية "أصابت واشنطن بالجنون".

وفي ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، توجه رجال إطفاء إلى القنصلية بعد رؤية دخان. وقال مسؤولان بالحكومة الأمريكية إن لديهما معلومات تفيد بإحراق وثائق هناك.