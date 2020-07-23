شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية: السجن وغرامة 50 ألف ريال لمن ينقل الحجاج بدون تصريح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد مدير عام الجوازات السعودية اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى أن عقوبة من ينقل حجاجاً غير مصرح لهم بالحج السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال وترحيل.



وبحسب صحيفة "الرياض" السعودية كشف اليحيى، عن العقوبات المقررة بحق من ينقل حجاجاً غير مصرح لهم بالحج، موضحاً أنه سيواجه السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر ، وغرامة مالية تصل إلى خمسين ألف ريال والتشهير بالمخالف.

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