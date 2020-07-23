عبد الله بن زايد: الإمارات حريصة على تنمية التعاون مع باكستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، عمق العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان.. مشيراً إلى الحرص المستمر على تعزيزها وتنمية مجالات التعاون المشترك في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين.



جاء ذلك خلال اتصال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، هاتفياً مع شاه محمود قريشي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، بحثا خلاله العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات.

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واطمأن الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي على صحة شاه محمود قرشي، معرباً عن تمنياته له بالسلامة والعافية.

كما تناول ووزير خارجية باكستان تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وجهود البلدين الصديقين لاحتواء تداعياته.

وأكدا أهمية التعاون والتنسيق القائم بينهما على صعيد تبادل الخبرات العلمية والبحثية ودعم الجهود العالمية المبذولة للتوصل إلى لقاح للمرض.

من جانبه توجه شاه محمود قريشي بالتهنئة إلى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بمناسبة نجاح إطلاق مسبار الأمل إلى كوكب المريخ.. مؤكداً العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وباكستان.