- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبد الله بن زايد: الإمارات حريصة على تنمية التعاون مع باكستان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، عمق العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان.. مشيراً إلى الحرص المستمر على تعزيزها وتنمية مجالات التعاون المشترك في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين.
جاء ذلك خلال اتصال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، هاتفياً مع شاه محمود قريشي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، بحثا خلاله العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات.
واطمأن الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي على صحة شاه محمود قرشي، معرباً عن تمنياته له بالسلامة والعافية.
كما تناول ووزير خارجية باكستان تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وجهود البلدين الصديقين لاحتواء تداعياته.
وأكدا أهمية التعاون والتنسيق القائم بينهما على صعيد تبادل الخبرات العلمية والبحثية ودعم الجهود العالمية المبذولة للتوصل إلى لقاح للمرض.
من جانبه توجه شاه محمود قريشي بالتهنئة إلى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، بمناسبة نجاح إطلاق مسبار الأمل إلى كوكب المريخ.. مؤكداً العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وباكستان.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد الله بن زايد: الإمارات حريصة على تنمية التعاون مع باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.