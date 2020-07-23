السيسي في ذكرى 23 يوليو: ما يدور حولنا من أمور بالغة الخطورة تتطلب أن نكون على قلب رجل واحد

كتب: ضياء السقا

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 68 لثورة 23 يوليو عام 1952.

وقال الرئيس، في كلمة له: "تمر السنوات والأيام وتحمل بين طياتها ذكريات ويبقى الثالث والعشرون ١٩٥٢ أحد أبرز محطات عزتنا حيث تمر علينا الذكرى الـ٦٨".

وأضاف السيسي : "يبقى يوم ٢٣ من يوليو ١٩٥٢ أحد أيام مجدنا وأبرز محطات عزتنا.. دائما ما كان احتفالنا بذكرى ثورة يوليو المجيدة لم يقتصر على تغيير الحالة المصرية وإنما امتد ضياؤها لشمل قارتنا الإفريقية والمنطقة العربية".

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وتابع: "خالص التحية إلى رموز الثورة الراحل محمد نجيب وقائدها جمال عبد الناصر".

وأشار الرئيس إلى أن الدولة ماضية في تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة وملحمة تنموية فريدة لبناء وطن قوى متقدم في جميع المجالات.

وشدد السيسي على أن ما يدور حولنا من أمور بالغة الخطورة تتطلب أن يكون المصريون جميعا على قلب رجل واحد.