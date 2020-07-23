شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أنواع من البيانات لا تخضع لقانون حماية البيانات الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد القانون رقم 151 لسنه 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، الذى صدق عليه رئيس الجمهورية منذ أيام، بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا، أنواع البيانات الشخصية التي لا تسرى عليها أحكام قانون حماية البيانات الشخصية.

1- البيانات الشخصية التي يحتفظ بها الأشخاص الطبيعيون للغير ويتم معالجتها للاستخدام الشخصي

2- البيانات الشخصية التي تتم معالجتها بغرض الحصول علي البيانات الإحصائية أو تطبيقا لنص قانوني

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3- البيانات الشخصية التي تتم معالجتها حصراً للأغراض الإعلامية، بشرط أن تكون صحيحة ودقيقة وألا تستخدم في أي أغراض أخرى، وذلك دون الإخلال بالتشريعات المنظمة للصحافة والإعلام

4- البيانات الشخصية المتعلقة بمحاضر الضبط القضائي والتحقيقات والدعاوي القضائية

5- البيانات الشخصية لدي جهات الأمن القومي وما تقدره لاعتبارات أخرى يجب علي مركز حماية البيانات بناء علي طلب جهات الأمن القومي إخطار المتحكم أو المعالج بتعديل أو محو أو عدم إظهار أو إتاحة أو تداول البيانات الشخصية، خلال مدة زمنية محددة، وفقا لاعتبارات الأمن القومي، ويلتزم المتحكم أو المعالج بتنفيذ ما ورد بالإخطار خلال المدة الزمنية المحددة به.

6- البيانات الشخصية لدى البنك المركزى والجهات الخاضعة لرقابته وإشرافه عدا شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة على أن يٌراعى بشأنهما القواعد المقررة من البنك المركزى بشأن التعامل مع البيانات الشخصية.