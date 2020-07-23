أكثر من 45 ألفا في 24 ساعة.. رقم قياسي جديد في إصابات كورونا بالهند

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي- أ ش أ:
سجلت الهند، الخميس، أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بلغت 45 ألفا و720 حالة.
وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، أنه تم تسجيل 1129 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ما يرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 29 ألفا و861، مضيفة أن إجمالي حالات الإصابة بلغ مليونا و382 ألفا و635 حالة حتى الآن شفي منهم أكثر من سبعمائة ألف.
ولاية "ماهاراشترا" الأعلى في عدد الإصابات بفيروس "كورونا" تتبعها ولاية "تاميل نادو" ثم " دلهي". وتعاني "ماهاراشترا" من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية
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