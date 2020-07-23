بالصور.. تحصيل متأخرات مالية على المحال التجارية في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

واصل حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم الخميس، تحصيل المتأخرات المالية لرسوم تفتيش الرخص والغرامات البيئية بمنطقة حرفيين زرزارة.

وأشار اللواء أحمد قاسم، رئيس الحي، خلال متابعته الحملة، إلى أنه جرى المرور الميداني على المحال الواقعة بمنطقة الحرفيين، وتحصيل الرسوم والمديونيات المتأخرة عليها، ورصدت إدارة شئون البيئة عددًا من المخالفات البيئية وجرى توقيع غرامات فورية على أصحابها.

وشدد رئيس الحي على استمرار تحصيل كافة المتأخرات المالية على المحال التجارية، ورصد كافة المخالفات البيئية وتحرير محاضر بها، وتطبيق الإجراءات القانونية بكل حسم على أصحاب المخالفات.