غرق طالب خلال الاستحمام في ترعة بالبلينا

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:

لقي طالب مصرعه غرقًا، اليوم الخميس، أثناء استحمامه في ترعة بالبلينا، جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة البلينا بغرق شخص بترعة الرشوانية بناحية أولاد عليو.

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تبين غرق "محمد. ح" 16 عامًا، طالب، وجرى انتشال الجثة وإيداعها بمشرحة مستشفى جرجا العام.

وأفاد شقيقه "التهامي" 22 عامًا، طالب، أنه أثناء استحمام المذكور بالترعة ولعدم إجادته السباحة غرق بها، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.