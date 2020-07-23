قال جو بايدن، المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إن الرئيس الحالي الجمهوري، دونالد ترامب، هو أول عنصري ينتخب رئيسًا للولايات المتحدة، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وسئل بايدن خلال مؤتمر عبر الإنترنت مع ناخبين، عن موقفه من تسمية ترامب الفيروس التاجي بـ"الفيروس الصيني"، أو "فيروس ووهان"، فأجابقائلًا إن الرئيس "يزرع العنصرية".
وتابع بايدن منتقدًا الرئيس الأمريكي ترامب بقوله: "إن الطريقة التي يتعامل بها مع الناس بناءً على لون بشرتهم، وأصلهم القومي، ومن أين أتوا، مقززة تمامًا".
وأضاف بايدن: "لم يفعل ذلك أي رئيس جمهوري،ولا أي رئيس ديمقراطي. كان لدينا عنصريون، هم وُجدوا. حاولوا أن يتم انتخابهم للرئاسة، وهو (ترامب) كان أول من فعل ذلك".
واستهجنت حملة ترامب، الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، على الفور بما صدر عن بايدن.
وردت كاترينا بيرسون، وهي من كبار مستشاري حملة ترامب، واصفة تصريحات بايدن بأنها "إهانة لذكاء الناخبين السود"، مضيفة أن ترامب "يحب الجميع... ويعمل بجد لتمكين جميع الأمريكيين".
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن: ترامب أول رئيس عنصري في الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.