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الصين: الانتخابات الأمريكية أصابت واشنطن بالجنون

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 أعلنت وسائل إعلام صينية رسمية أن تحرك الولايات المتحدة لإغلاق القنصلية الصينية في مدينة هيوستن محاولة لتحميل الصين مسؤولية الإخفاقات الأمريكية قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

 

 وذكرت صحيفة تشاينا ديلي الرسمية التي تصدر باللغة الإنجليزية، اليوم الخميس، أن التحرك "مناورة جديدة في مسعى الإدارة الأمريكية لتصوير الصين على أنها لاعب شرير

على الساحة الدولية وتحويلها إلى دولة خارجة على القانون أمام المجتمع الدولي".

 

 وأضافت: "في ظل تراجعه أمام منافسه في الانتخابات الرئاسية، يبذل الرئيس الأمريكي كل ما في وسعه لتصوير الصين على أنها عميل للشر".

 

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وقالت صحيفة جلوبال تايمز الشعبية التي يصدرها الحزب الشيوعي الصيني إن الانتخابات الأمريكية

"أصابت واشنطن بالجنون".

 

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أمس أنها أمهلت الصين 72 ساعة لإغلاق القنصلية "لحماية الملكية الفكرية الأمريكية والمعلومات الخاصة للأمريكيين".

ويمثل القرار تصعيدا كبيرا في التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم في ظل اتهامات جديدة لبكين بالتجسس في الولايات المتحدة.

 

ووصفت السفارة الصينية في الولايات المتحدة التحرك بأنه "استفزاز سياسي" ودعت واشنطن للعدول عنه على الفور. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينج على تويتر إن الصين "سترد حتما بإجراءات مضادة".

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