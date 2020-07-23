22 إصابة جديدة بكورونا بالبر الرئيسي في الصين

سجلت الصين ،اليوم الخميس، 22 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البر الرئيسي، أمس الأربعاء، مقابل 14 حالة في اليوم السابق ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وذكر بيان صادر عن اللجنة الوطنية للصحة أن 18 حالة من بين الإصابات الجديدة سجلت في إقليم شينجيانج الواقع في أقصىغرب البلاد وواحدة من إقليم لياونينج شمال شرقي البلاد، أما الحالات الثلاث الأخرى فهي قادمة من الخارج.
كما سجلت الصين 31 مريضا جديدا بكورونا بدون أعراض، بزيادة عن 22 مريضا في اليوم السابق.
وقالت هيئة الصحة إن الإصابات الجديدة ترفع
وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، يوم الأربعاء، أكثر من 15.1 مليون إصابة، كما أن 616276 شخصًا توفوا جراء الفيروس، حسبما أفادت أحدث إحصاء لوكالة "رويترز".
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر عام 2019.
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