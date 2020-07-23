تسجيل عدد قياسي لمصابين فيروس كورونا في اليابان

سجلت اليابان حصيلة يومية قياسية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا تجاوزت 300 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وقالت وكالة "كيودو" اليابانية إن الحصيلة الأخيرة تجاوزت الرقم القياسي السابق، والذي بلغ 293 إصابة جديدة يوم الجمعة الماضي.

وارتفع مجموع عدد الإصابات منذ بدء تفشي الوباء في اليابان إلى أكثر من 27800 إصابة،

فيما تم تسجيل نحو 1000 حالة وفاة جراء الفيروس.

وشهدت طوكيو وبعض المناطق الحضرية الأخرى في اليابان ارتفاعات حادة في الحالات المؤكدة منذ رفع حالة الطوارئ على مستوى البلاد بالكامل في أواخر مايو الماضي.

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ورفعت اليابان مستوى التحذير من السفر إلى 16 دولة من

بينها (نيبال وكينيا وفنزويلا) محذرة من الذهاب إليها وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19.

قال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي -في تصريحات، نقلتها وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، يوم الثلاثاء- إن تحذير السفر إلى هذه المناطق الآن في المستوى الثالث.. موضحًا أنه مع إضافة هذه الدول يرتفع العدد الإجمالي للمناطق والدول التي تحتل المرتبة الثالث على مقياس وزارة الخارجية اليابانية المكون من أربعة مستويات للأمراض المعدية إلى 146.