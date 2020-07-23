كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الهند تسجل 1129 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الخميس، تسجيل 45720 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 1.24 مليون.

وبحسب وزارة الصحة الهندية، شهدت البلاد ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجلت السلطات الصحية الهندية، 1129 حالة وفاة بمرض كوفيد-19، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لتصل حصيلة الوفيات إلى 29861 شخصًا.

وأفادت الصحة الهندية، رصد 681 حالة وفاة بالفيروس اليوم، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات بالبلد إلى مستوى 27497 شخصًا، وتعتبر هذه الحصيلة اليومية أعلى زيادة في عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في البلاد في غضون يوم واحد حتى الآن.

وشددت الوزارة في هذا السياق على أن مؤشر الوفيات اليومية بالفيروس في الهند يشهد تراجعا تلقائيا حيث تبلغ نسبة المتوفين بين المصابين بالفيروس 2.49 %، وقالت، إن "الهند تتميز بأحد أدنى معدلات الوفيات في العالم"، جراء الجائحة.

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يذكر أن الهند أعلنت أمس الأحد عن تسجيل 38902 حالة إصابة، و534 حالة وفاة بالفيروس.

وتعتبر الهند الدولة الـ3 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ8 من حيث حصيلة الوفيات جراء الجائحة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 14,737 مليون إصابة، بينهم أكثر من 610 ألف حالة وفاة، وأكثر من 8,789 مليون حالة شفاء.