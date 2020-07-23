كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تسجل أكثر من 71000 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وفقًا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز، تم تسجيل 71.695 حالة جديدة من Covid-19 في الولايات المتحدة يوم الأربعاء.

ولليوم الثاني على التوالي، سجلت الولايات المتحدة أكثر من 1000 حالة وفاة في 24 ساعة، حيث أبلغت السلطات عن 1195 حالة وفاة جديدة يوم الأربعاء.

اجمالا، هناك ما لا يقل عن 3970906 حالة مؤكدة من الإصابة بفيروسات تاجية في الولايات المتحدة، بينما توفي 143.190 شخصًا على الأقل بسبب الفيروس.

تشمل الارقام حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى الحالات التي أعيدت إلى الوطن.

وعلي صعيد اخر، ذكرت الصين، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي في البر الرئيسي في 22 يوليو، ارتفاعا من 14 حالة في اليوم السابق.

ومن بين الإصابات الجديدة، وقعت 18 حالة في منطقة شينجيانغ أقصى غرب البلاد وواحدة في مدينة داليان في مقاطعة لياونينغ الشمالية الشرقية، وفقا لبيان صادر عن لجنة الصحة الوطنية، وكانت الثلاثة الأخرى حالات مستوردة.

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تضمنت حالات داليان رجلًا يبلغ من العمر 58 عامًا يعمل في شركة لتصنيع المأكولات البحرية. وقالت وسائل إعلام حكومية إن عينات متعددة تم جمعها من الشركة، بما في ذلك الأطعمة المجمدة وورشة المعالجة والمقصف ومبنى المكاتب كانت إيجابية أيضًا.

أبلغت الصين عن 31 مريضا جديدا بدون أعراض ارتفاعا من 22 في اليوم السابق.

وذكرت وسائل إعلام حكومية نقلا عن حكومة داليان، اليوم الخميس، أن داليان أبلغت عن حالتين جديدتين تم نقلهما محليًا و12 حالة بدون أعراض، وجميعها لها اتصالات وثيقة بالحالة منذ يوم الأربعاء.

في وقت سابق من هذا الشهر، عثرت الجمارك في داليان على الفيروس التاجي في تغليف الروبيان المجمد المستورد من الإكوادور. وعلقت الصين وارداتها من ثلاثة منتجين للجمبري الإكوادوري بعد اكتشاف الفيروس.

وقالت وسائل الإعلام الحكومية إن داليان، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 7.0 مليون نسمة، تخطط لإجراء اختبار الحمض النووي لـ 190.000 شخص في المدينة.

كما قالت هيئة الصحة انه حتى يوم الاربعاء، سجل البر الرئيسي الصيني 83729 حالة اصابة بالفيروس التاجي. وبقي عدد القتلى بسبب COVID-19 عند 4634.

