كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الصين تسجل 22 إصابة جديدة بكورونا.. 18 منهم في شينجيانغ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت الصين، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي في البر الرئيسي في 22 يوليو، ارتفاعا من 14 حالة في اليوم السابق.

ومن بين الإصابات الجديدة، وقعت 18 حالة في منطقة شينجيانغ أقصى غرب البلاد وواحدة في مدينة داليان في مقاطعة لياونينغ الشمالية الشرقية، وفقا لبيان صادر عن لجنة الصحة الوطنية، وكانت الثلاثة الأخرى حالات مستوردة.

تضمنت حالات داليان رجلًا يبلغ من العمر 58 عامًا يعمل في شركة لتصنيع المأكولات البحرية. وقالت وسائل إعلام حكومية إن عينات متعددة تم جمعها من الشركة، بما في ذلك الأطعمة المجمدة وورشة المعالجة والمقصف ومبنى المكاتب كانت إيجابية أيضًا.

أبلغت الصين عن 31 مريضا جديدا بدون أعراض ارتفاعا من 22 في اليوم السابق.

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وذكرت وسائل إعلام حكومية نقلا عن حكومة داليان، اليوم الخميس، أن داليان أبلغت عن حالتين جديدتين تم نقلهما محليًا و12 حالة بدون أعراض، وجميعها لها اتصالات وثيقة بالحالة منذ يوم الأربعاء.

في وقت سابق من هذا الشهر، عثرت الجمارك في داليان على الفيروس التاجي في تغليف الروبيان المجمد المستورد من الإكوادور. وعلقت الصين وارداتها من ثلاثة منتجين للجمبري الإكوادوري بعد اكتشاف الفيروس.

وقالت وسائل الإعلام الحكومية إن داليان، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 7.0 مليون نسمة، تخطط لإجراء اختبار الحمض النووي لـ 190.000 شخص في المدينة.

كما قالت هيئة الصحة انه حتى يوم الاربعاء، سجل البر الرئيسي الصيني 83729 حالة اصابة بالفيروس التاجي. وبقي عدد القتلى بسبب COVID-19 عند 4634.

