كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزارة الصحة البرازيلية: كورونا يبدو "تحت السيطرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الصحة البرازيلي المؤقت، إدواردو بازويلو، يوم الأربعاء، إن وضع الفيروس التاجي يبدو "تحت السيطرة"، على الرغم من أن البلاد سجلت عددا قياسيا من الحالات الجديدة الأربعاء.

وقال بازويلو في مؤتمر صحفي قبل الإعلان عن أرقام "كوفيد 19" الرسمية في البلاد "يبدو لي أن السيناريو تحت السيطرة"، لكنه أقر بأنه لا تزال هناك "حالات متزايدة" وادعى أن الزيادة كانت بسبب الطقس.

وأضاف "يرجع ذلك جزئيا إلى الشتاء، إلى التغيير الاجتماعي في الشتاء، وهذا يتسبب في زيادة التلوث".

كانت هناك تكهنات سابقة بأن الطقس الأكثر دفئًا سيقلل من الانتشار، خاصة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت مبكر من ظهور الوباء. ومع ذلك، قال خبراء الصحة إنه من غير المرجح أن يوقف الطقس الدافئ انتشار Covid-19.

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كما اوضح فرانسيس كولينز، مدير المعاهد الوطنية للصحة، في مدونة على الإنترنت: "سيصبح المناخ عاملًا موسميًا هامًا في التحكم في COVID-19 بمجرد أن تكون نسبة كبيرة من الأشخاص داخل مجتمع معين محصنين أو مقاومين للعدوى".

وقال بازويلو أيضًا إنه يثق في قدرة النظام الصحي الآن بعد أن تعلموا المزيد من تفشي المرض.

ونشرت وزارة الصحة أرقام الاصابات بالفيروس اليومية في البرازيل بعد وقت قصير من المؤتمر الصحفي، حيث أبلغت عن 67860 حالة مؤكدة حديثًا، وهي أعلى حصيلة يومية للبلاد منذ بدء تفشي المرض. كما أضافت الوزارة 1284 حالة وفاة جديدة.

العدد الإجمالي للبرازيل من حالات الاصابة ب Covid-19 هو 2،227،514 و82،771 حالة وفاة.