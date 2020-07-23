كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأرجنتين تسجل عددًا قياسيًا من الإصابات الجديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الأرجنتين زيادة قياسية أخرى في حالات الإصابة بالفيروس التاجي الجديد يوم الأربعاء، وفقًا لوزارة الصحة.

وأبلغت الوزارة عن 5،782 حالة مؤكدة حديثًا، متجاوزة الرقم القياسي يوم الثلاثاء والبالغ 5،344 حالة جديدة. ويبلغ مجموع الحالات المؤكدة في الأرجنتين 141900 حالة.

كما أبلغت الوزارة عن 98 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل عدد القتلى إلى 2588.

كما حطمت اليابان مرة أخرى الرقم القياسي الخاص بحالات Covid-19 الجديدة التي تم تسجيلها في يوم واحد مع اكتشاف 796 حالة جديدة يوم الأربعاء، وفقًا لوزارة الصحة.

وأكدت طوكيو المصابة بشدة 238 حالة يوم الأربعاء. حيث بلغ العدد الإجمالي لحالات Covid-19 في اليابان الآن 27741، بما في ذلك 712 حالة تم تشخيصها على متن سفينة Diamond Princess السياحية.

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وسجلت اليابان حالة وفاة أخرى يوم الأربعاء، ليصل عدد القتلى في البلاد إلى 1003.

وفي الوقت نفسه، سجلت أستراليا أعلى عدد يومي لها من الوفيات المرتبطة بالفيروس التاجي في ثلاثة أشهر،اليوم الخميس، حيث واصلت الإصابات الجديدة ارتفاعها في ثاني أكبر ولاية من حيث عدد السكان، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وقالت ولاية فيكتوريا إنها أكدت 403 إصابة أخرى، بينما توفي خمسة أشخاص من الفيروس في الـ 24 ساعة الماضية.

وتمثل الوفيات، بما في ذلك رجل في الخمسينات من عمره، أكبر زيادة في يوم واحد في البلاد في حالات وفاة COVID-19 منذ أواخر أبريل.