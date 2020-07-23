بينهم نائب ووزير سابق: اعتقالات بالضفة والقدس وهدم في بيت لحم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات بأنحاء متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، طالت عددا من المواطنين بينهم نائب في المجلس التشريعي ووزير سابق.

واعتقلت الاحتلال وزير الحكي المحلي السابق المهندس عيسى الجعبري، والنائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس نزار رمضان، ونجله أحمد.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب علاء مجاهد من منطقة الجلدة في الخليل.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال قرب مفرق الجامعة في الخليل خلال انسحاب آليات الاحتلال من المدينة فجر اليوم.

كما ألقى شبان زجاجات حارقة صوب حافلة للمستوطنين قرب مخيم العروب، وهرعت تعزيزات لقوات الاحتلال وشرعت بأعمال تمشيط واسعة.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، الشابين عمر يوسف مناع من مخيم الدهيشة، وأحمد برهان ضراغمة من منطقة جبل الموالح، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

وفي أريحا، اعتقلت قوة عسكرية للاحتلال الطفلين محمد ياغي وعبد الله ياغي، عقب اقتحامها مخيم عقبة جبر.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون في رام الله، واعتقلت الشاب يوسف الغليظ عقب مداهمة منزله بالمخيم وتفتيشه.

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وفي ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال مهيب القطب قرب باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى بالقدس المحتلة، واقتادته إلى مركز "القشلة" للتحقيق والتوقيف.

كما اعتقلت قوات الاحتلال أدهم الهندي من مخيم شعفاط، عقب اقتحام المخيم ومداهمة منزله.

وفي سياق التضييق على الفلسطينيين، أخطرت سلطات الاحتلال صباح اليوم الخميس، بهدم ثلاثة منازل وبركسات لتربية الماشية، وبئرا للمياه، في قرية الولجة غرب بيت لحم.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أخطرت بوقف البناء وهدم ثلاثة منازل في منطقة جبل رويسات، تعود ملكيتها لكل من محمود إبراهيم خليفة، وفاخر العموري، وماجد حمدان، بدعوى عدم الترخيص.

وبينت أن قوات الاحتلال أخطرت بوقف البناء وهدم بئر مياه يعود للمواطن فراس حمدان، وبركسات لتربية الماشية للمواطن ماجد حمدان، تقع في منطقة خلة السمك.

وأمهلت قوات الاحتلال أصحاب المنازل لهدمها بأنفسهم، وإلا ستهدمها على نفقتهم.

وكانت أخطرت قوات الاحتلال، أمس الأربعاء، بوقف بناء وهدم منزل قيد الإنشاء للمواطن أمين فوزي خليفة، وأربعة بيوت زراعية في قرية الولجة.

وشهدت البلدة خلال الفترة الأخيرة العديد من الإخطارات بالهدم كان آخرها خلال الشهر الفائت، حيث سلمت إخطارات بالهدم لعدد من المنازل المأهولة ولمنازل أضيف عليها بناء.