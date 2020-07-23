مانشستر سيتي يستعين بمحرز لإبرام صفقة عربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مانشستر سيتي الإنجليزي أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات نجم آيه سي ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر.
وكانت العديد من التقارير الصحفية قد ربطت اللاعب الجزائري، بالانتقال إلى مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان خلال الموسم القادم.
ووفقًا لإذاعة "مونت كارلو"، فإن مانشستر سيتي لا يزال متمسكًا بالتعاقد مع بن ناصر، رغم رفض ميلان لعرض سابق بقيمة 40 مليون يورو.
وأشارت إلى أن المان سيتي استعان أيضًا بخدمات نجمه الجزائي رياض محرز لإقناع مواطنه بن ناصر، بالانتقال إلى ملعب الاتحاد في الموسم المقبل.
يذكر أن عقد بن ناصر مع ميلان، يتضمن وجود شرط جزائي بقيمة 50 مليون يورو، لكن لا يمكن تفعيله قبل الصيف المقبل.
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