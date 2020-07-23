صلاح يحتفل بلقب البريمييرليغ بطريقته الخاصة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، ظهر بشكل مميز في احتفالات فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهر صلاح، وهو يحمل علم مصر، أثناء الحصول على ميدالية البريمييرليغ، قبل أن يرفع كأس الدوري الإنجليزي الممتاز، والعلم على كتفيه.

وحصل لاعبو ليفربول على كأس وميداليات الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب الفوز على تشيلسي، اليوم الأربعاء، بنتيجة 5-3 ضمن منافسات الجولة الـ37 من عمر المسابقة.

ويعد لقب البريمييرليغ هذا الموسم، هو الأول في تاريخ ليفربول، بعد غياب 30 عامًا.