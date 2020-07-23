الصين تطلق مسبارها المستقل الأول إلى المريخ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلقت الصين، اليوم الخميس، مسبارها المستقل الأول إلى المريخ، وذلك وفقًا لما أفاد به مراسلو فرانس برس، واعتبرها الصينيون مهمة طموحة تأمل من خلالها بشكل خاص إيصال روبوت مُسيّر مكلَّف بمهمة استكشاف وتحليل تربة الكوكب الأحمر.

وانطلق المسبار بواسطة صاروخ (لونغ-مارش 5) من قاعدة وينشانغ في جزيرة هاينان الصينية (جنوب) وسط سحب كثيفة من الدخان كما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس. ويرتقب أن تؤكد السلطات نجاح عملية الإطلاق في الساعات المقبلة.

وتأمل الصين في أن تحقق في هذه المحاولة المستقلة الأولى ما أنجزته الولايات المتحدة تقريبا خلال عدة سنوات من المهمات الى المريخ منذ الستينيات.

إطلاق المسبار (أ ب)

وستحمل مهمة "تياونوين-1" (أسئلة إلى السماء-1) مركبة مؤلفة من ثلاثة أقسام: مسبار مراقبة سيدور حول الكوكب الأحمر و مركبة هبوط وروبوت مسيّر مكلف تحليل تربة المريخ.

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وفي حال نجاح المهمة فان هذا الإطلاق سيعطي دفعا لمكانة بكين في مواجهتها مع واشنطن التي أمرت للتو بإغلاق قنصلية الصين في هيوستون، في آخر فصول التنافس الحاد بين الدولتين.

والصين ليست الوحيدة الطامحة إلى إرسال مسبار نحو المريخ. فقد أطلقت الإمارات العربية المتحدة مسبار "الأمل" الإثنين فيما تنوي الولايات المتحدة إطلاق "مارس 2020" في 30 تموز/يوليو.

وتستغل هذه الدول المسافة القصيرة نسبيا راهنا بين الأرض والكوكب الأحمر والبالغة حوالى 55 مليون كيلومتر أي ما يوازي تقريبًا خمسة آلاف رحلة ذهاب وإياب بين باريس ونيويورك.

وبقيت الصين فترة طويلة بعيدة عن المنافسة الشرسة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي السابق في مجال الفضاء خلال الحرب العالمية الثانية، إلا أنها راحت الآن تعوض تخلفها هذا.