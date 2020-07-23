- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن زكي نسيبة يبحث مع السفير الكوبي تعزيز العلاقات والان مع التفاصيل
الخميس 23 يوليه 2020
بحث زكي أنور نسيبة، وزير دولة الإمارات، مع روبيرتو بلانكو دومينغيز سفير جمهورية كوبا لدى الدولة - خلال الاجتماع الافتراضي أمس - سبل تعزيز علاقات التعاون الثقافي والفني بين البلدين الصديقين.
وقال: إن دولة الإمارات تحرص على توسيع نطاق التعاون الثقافي مع العديد من دول العالم، لأنها تؤمن بأن الثقافة هي جسر التعاون الحقيقي بين الشعوب والحضارات.
من جانبه هنأ السفير الكوبي الدولة على إطلاق مسبار الأمل بنجاح إلى المريخ، ووصفه بأنه إنجاز تاريخي يسجل لقيادة وشعب دولة الإمارات وللأمة العربية. وأكد السفير أن الجانب الكوبي على استعداد لتعزيز التعاون الثقافي مع دولة الإمارات، منوهاً بأهمية إقامة معارض فنية وثقافية متخصصة، سواء في دولة الإمارات أو في جمهورية كوبا.. مشيراً إلى إمكانية التنسيق للتعاون الأكاديمي والعلمي مع جامعة هافانا.
كانت هذه تفاصيل خبر زكي نسيبة يبحث مع السفير الكوبي تعزيز العلاقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.