"المشتركة" تصد هجوما للمليشيا في الساحل الغربي باليمن

الخميس 23 يوليه 2020

كسرت القوات المشتركة، الساعات الماضية، هجوماً ومحاولة تسلل للمليشيات الحوثية التابعة لإيران في الساحل الغربي وكبدتها خسائر بشرية ومادية.



وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن المليشيات الحوثية شنت، في إطار خروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار، هجوماً داخل مدينة الحديدة استهدف قطاع المطار والجامعة، ولكن دون جدوى.

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وأكد أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة لتأمين هذا القطاع الحيوي اشتبكت ببسالة مع عناصر المليشيات وأوقعت في صفوفها قتلى وجرحى وإجبار البقية على الفرار بين منازل المواطنين شمال وشمال شرق المطار.

وأشار إلى أن وحدات الاستطلاع رصدت الأيام الماضية وصول مجموعة قتالية جديدة إلى قطاع المطار ضمن مخطط التصعيد الفاشل الذي بدأته المليشيات الحوثية، الأسبوع الماضي، من قطاع شارع الخمسين بمجموعات قتالية جديدة استقدمتها من صعدة.