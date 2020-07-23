شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل 45720 إصابة و1129 وفاة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الخميس 23 يوليه 2020 قالت وزارة الصحة اليوم "الخميس" إن الهند سجلت قفزة قياسية في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا حيث رصدت 45720 إصابة يوم الأربعاء ليرتفع الإجمالي إلى 1.24 مليون.

Advertisements كما شهدت الهند أيضا وفاة 1129 شخصا بالمرض أمس الأربعاء لتصل حصيلة الوفيات إلى 29861 شخصا. والهند ثالث أعلى دولة في العالم من حيث عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

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