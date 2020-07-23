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مقتل وإصابة عدد من مسلحي لمليشيا بكمين للجيش في البيضاء باليمن

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 23 يوليه 2020

لقي 3 من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً مصرعهم، وجرح آخرون، مساء الأربعاء 22 يوليو/ تموز 2020م، بنيران المقاومة الشعبية، في محافظة البيضاء، (شرقي اليمن).

 

ووفق مصدر قبلي، تمكنت المقاومة الشعبية في جبهة الحازمية، بمديرية الصومعة، من قتل 3 عناصر حوثية، وجرح آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار.

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وأوضح المصدر، أن المقاومة الشعبية المرابطة في جبهة الحازمية، نصبت كمينا محكما لعناصر متسللة من مليشيا الحوثي نحو مواقعهم، وفاجأتهم بوابل من نيران الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

 

يذكر أن المقاومة الشعبية ألحقت خسائر بشرية فادحة بين الحوثيين بعدد من الكمائن في جبهات الصومعة وردمان.

 

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