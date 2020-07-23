الشيخ خليفة بن زايد وحاكم دبي وولي عهد أبوظبي يهنئون الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 يوليو

الخميس 23 يوليه 2020

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.



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كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية الشقيقة.