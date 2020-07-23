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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قيادي حوثي بارز خلال مواجهات مع الجيش في الضالع والان مع التفاصيل
الخميس 23 يوليه 2020
قتل قيادي ميداني حوثي وعدد من مرافقيه ، بنيران القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية، شمال غربي محافظة الضالع (جنوبي اليمن).
وأكد مصدر عسكري ميداني، أن وحدات من القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية خاضت مساء أمس، مواجهات بمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، ضد عناصر متسللة من مليشيا الحوثي الإرهابية نحو مواقعهم في قطاع حبيل يحيى، شرقي مديرية الحُشا، بمحافظة الضالع.
وأسفرت المواجهات عن مصرع القيادي الحوثي الميداني المدعو "محمد اسماعيل النجم"، وعدد من مرافقيه وأفراد مجموعته، وجرح آخرين.
وتم التعامل مع عناصر المليشيا المتسللة نحو مواقع الحَرَّة وقليعة، في قطاع حبيل يحيى، بكمين محكم نصبته المشتركة وسط "شعب الأبيض"، أثناء محاولة القيادي الصريع التسلل برفقة 20 عنصراً حوثياً
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