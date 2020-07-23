شكرا لقرائتكم خبر عن "تيانوين".. أول مهمة صينية مستقلة إلى المريخ والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت الصين صباح اليوم الخميس المهمة "تيانوين 1-" ، وهي أول مهمة مستقلة لها لاستكشاف كوكب المريخ. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنه تم إطلاق صاروخ (لونج مارش 5) الذي يحمل المركبة الفضائية من موقع ونتشانج للإطلاق الفضائي في إقليم هاينان الاستوائي بجنوب الصين. وتهدف المهمة إلى استكشاف بيئة المريخ والبحث عن ملامح للحياة. وستسافر المركبة الفضائية لمدة سبعة أشهر حتى تصل إلى المريخ. وستدور حول الكوكب الأحمر لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر قبل محاولة الهبوط. وحال نجاح المهمة، ستصبح الصين ثالث دولة ترسل مركبة فضاء إلى المريخ بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سابقا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "تيانوين".. أول مهمة صينية مستقلة إلى المريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.