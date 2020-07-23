شكرا لقرائتكم خبر عن 45720 إصابة جديدة بكورونا في الهند والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الهند ، اليوم ، قفزة قياسية في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا حيث رصدت 45720 إصابة ليرتفع الإجمالي إلى 1.24 مليون.

وقالت وزارة الصحة الهندية في بيان لها إن حالات الوفاة بلغت في ال 24 ساعة الماضية 1129 حالة وفاة لتصل حصيلة الوفيات إلى 29861 شخصًا.

وتعد الهند ثالث أعلى دولة في العالم من حيث عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل.