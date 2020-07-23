شكرا لقرائتكم خبر عن 45720 إصابة جديدة بكورونا في الهند والان نبدء بالتفاصيل
وقالت وزارة الصحة الهندية في بيان لها إن حالات الوفاة بلغت في ال 24 ساعة الماضية 1129 حالة وفاة لتصل حصيلة الوفيات إلى 29861 شخصًا.
وتعد الهند ثالث أعلى دولة في العالم من حيث عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل.
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