السيراليوني شيكا فوفانا يعزز صفوف نفط الوسط

رياضة 2020-07-23 | 09:34 4 مشاهدة Advertisements اعلن نادي نفط الوسط الرياضي، تعاقده مع المهاجم السيراليوني شيكا فوفانا لتمثيل فريق كرة عندليب الفرات. وذكر النادي في بيان أن "نادي نفط الوسط، تعاقد مع المهاجم السيراليوني شيكا فوفانا لتمثيل الفريق في الموسم المقبل". ولعب فوفانا في صفوف نادي الميناء في الموسم الماضي.

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