بالصور.. 'حملة ليلية' لإزالة تجاوزات 'جسيمة' جنوبي بغداد

أعلنت أمانة بغداد، الخميس، عن "حملة ليلية" لإزالة تجاوزات "جسيمة" جنوبي العاصمة.



وقالت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "ملاكاتها في دائرة بلدية الرشيد وباسناد دائرة الحراسات والأمن في أمانة بغداد، قامت بحملة ليلية أزالت خلالها التجاوزات الجسيمة المتمثلة بعدد كبير من الهياكل التي شيدت تجاوزاً على أراضٍ حكومية وزراعية مختلفة ضمن مناطق شهداء السيدية المحلة 845 والمحلة 833، بالإضافة إلى هيكل متجاوز ضمن المحلة 829 ضمن منطقة الشباب جنوب بغداد".

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