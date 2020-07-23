أسعار النفط ترتفع وبرنت يسجل أكثر من 44 دولاراً

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، فيما سجل خام برنت الشمال أكثر من 44 دولاراً.
وسجلت عقود برنت القياسي العالمي تحميل ايلول 44.41 دولار مرتفعا 0.15 دولار، فيما سجل الخام الامريكي 42.02 دولار مرتفعا 0.12 دولار.
ويأتي الارتفاع بالرغم من ارتفاع المخزونات الأميركية خلال الأسبوع الماضي بواقع 7.5 مليون برميل، إضافة إلى اتفاق المنتجين الكبار على تقليص تخفيضات إنتاج قياسية للنفط بداية من الشهر المقبل مع تعافي الاقتصاد العالمي ببطء من جائحة فايروس كورونا.
وخلال الأسابيع الماضية تراجع تأثير فايروس كورونا على أسواق النفط قليلاً وبدأ تأثير اتفاق المنتجين للنفط الخام والأنباء المشجعة لإيجاد لقاح كورونا منح دفعة للأمام لأسعار النفط التي تخطت مستوى 40 دولاراً.
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