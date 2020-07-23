أسعار النفط ترتفع وبرنت يسجل أكثر من 44 دولاراً

وارتفعت أسعار النفط بدعم من اتفاق الاتحاد الاوربي على حزمة تحفيزية ضخمة وأنباء مشجعة بشان تجارب على لقاح لفايروس كورونا

وسجلت عقود برنت القياسي العالمي تحميل ايلول 44.41 دولار مرتفعا 0.15 دولار، فيما سجل الخام الامريكي 42.02 دولار مرتفعا 0.12 دولار.



ويأتي الارتفاع بالرغم من ارتفاع المخزونات الأميركية خلال الأسبوع الماضي بواقع 7.5 مليون برميل، إضافة إلى اتفاق المنتجين الكبار على تقليص تخفيضات إنتاج قياسية للنفط بداية من الشهر المقبل مع تعافي الاقتصاد العالمي ببطء من جائحة فايروس كورونا.

وخلال الأسابيع الماضية تراجع تأثير فايروس كورونا على أسواق النفط قليلاً وبدأ تأثير اتفاق المنتجين للنفط الخام والأنباء المشجعة لإيجاد لقاح كورونا منح دفعة للأمام لأسعار النفط التي تخطت مستوى 40 دولاراً.