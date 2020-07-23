الصحة تُعلّق مجدداً على أزمة نقص الأوكسجين وتعزوها إلى أربعة أسباب

أكدت وزارة الصحة، الخميس، وجود تنسيق مع وزارة الصناعة والمصانع الأهلية لتزويد المستشفيات بسائل الأوكسجين الطبي، فيما حددت أسباب قلة تجهيز المستشفيات في الأيام الأخيرة.
وأضاف أن "هناك أزمة في توفير سائل الأوكسجين الطبي في المستشفيات، بسبب الزيادة الكبيرة في الطلب فضلاً عن قلة في إمكانيات المصانع داخل العراق سواء معامل وزارة الصحة أو القطاع الخاص".
ولفت الجميلي إلى "وجود صعوبة في توفير سائل الأوكسجين خلال الأيام الأخيرة، وذلك لعدم وصول المواد الطبية من الكويت بسبب إجراءات الحجر الصحي على سواق الصهاريج، فضلا عن إصابة احد المصانع الرئيسية بالعطل في إيران الذي كانت تستورد منه بعض دوائر الصحة مادة الأوكسجين".
وأشار إلى أن "المجلس الاقتصادي في إيران تبرع بـ4000 اسطوانة أوكسجين، وصل منها 800 اسطوانة توزعت على المراكز الصحية في محافظة بغداد والنجف وواسط"، مبيناً أن "دخول اسطوانات الأوكسجين مستمر".
وتابع أن "الوزارة تعمل الآن على توفيره لدائرة صحة الرصافة وبعض دوائر الصحة بعد تزويد مدينة الطب، وهذا سيغطي جزءاً من النقص الحاصل"، داعياً المصانع الأهلية القادرة على إنتاج الأوكسجين إلى "المساعدة لتلافي الأزمة".
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