توغل إسرائيلي "محدود" شمالي قطاع غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة إيمان أحمد - غزة الخميس 2020/7/23 10:39 ص بتوقيت أبوظبي الخميس 2020/7/23 10:39 ص بتوقيت أبوظبي

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلية معززة بدبابات وجرافات، صباح الخميس، داخل شمال قطاع غزة.

وقال مصدر محلي لـ"الخليج 365"، إن "قوة إسرائيلية مصحوبة بـ5 جرافات عسكرية توغلت داخل أراضي بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة، محيط معبر بيت حانون/إيرز". Advertisements وذكر المصدر أن "القوة شرعت بأعمال تسوية وتجريف في المنطقة". وتنفذ القوات الإسرائيلية بين الحين والآخر عمليات توغل محدودة على مقربة من السياج الحدودي شمال القطاع وشرقه، تتخللها أعمال إطلاق نار وتجريف. وتتسبب الاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة التي توصف بالعازلة، في حرمان المزارعين من الوصول إلى أراضيهم واستصلاحها.

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