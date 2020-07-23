شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند تسجل 45720 إصابة و1129 وفاة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وزارة الصحة اليوم "الخميس" إن الهند سجلت قفزة قياسية في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا حيث رصدت 45720 إصابة يوم الأربعاء ليرتفع الإجمالي إلى 1.24 مليون.



كما شهدت الهند أيضا وفاة 1129 شخصا بالمرض أمس الأربعاء لتصل حصيلة الوفيات إلى 29861 شخصا.

والهند ثالث أعلى دولة في العالم من حيث عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

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