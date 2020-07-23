دائرة الإصابات بفيروس كورونا تتسع في إقليم شينجيانغ الصيني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت لجنة الصحة العامة في الصين اليوم الخميس إن البر الرئيسي الصيني سجل 22 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد يوم 22 يوليو، مقارنة مع 14 قبلها بيوم.



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وأضافت اللجنة أنه من بين الإصابات الجديدة، كان نحو 18 في إقليم شينجيانغ في أقصى غرب البلاد وحالة في إقليم لياو نينغ. أما الحالات الثلاث المتبقية فكانت وافدة من الخارج.

وسجلت الصين 31 حالة إصابة لم يظهر عليها أعراض، مقابل 22 قبلها بيوم.

وذكرت سلطات الصحة بأنه حتى أمس الأربعاء، بلغ العدد الإجمالي للحالات في الصين 83729 بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.