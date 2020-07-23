شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بإضافة حارتين لسيارات النقل الثقيل بالطريق الصحراوى الشرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، بشأن تطوير الطريق الصحراوي الشرقي، وإضافة حارتين للنقل الثقيل حفاظا على استثمارات الدولة التي يتم إنفاقها لإنشاء شبكة الطرق التي تعد بوابة الانطلاق الاستثمار وشرايين حياة المساحات غير المستغلة فى مصر، والتي تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، والجميع رأى ما شهده الملف مؤخرا من طفرة حقيقية تستحق الإشادة والثناء، بعدما كان لها دورا كبير فى جلب مزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية لمختلف القطاعات على مستوى الجمهورية.

وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت طفرة حقيقية في شبكة الطرق، ونظرا لزيادة الكثافة المرورية على هذا الطريق المحوري الهام الذي يربط محافظات صعيد مصر بالقاهرة ومقام عليها عدد كبير من المشروعات الصناعية الثقيلة، فقد أصبح من الضروري إضافة حارتين للنقل الثقيل بالمواصفات الفنية الخاصة بـ الحمولات الزائدة للنقل الثقيل، التي تتسبب في إتلاف طبقة الأسفلت بشكل سریع تكرر خلال الأعوام الأخيرة على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة في ترميم الطرق وإعادة تأهيلها .

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إضافة حارتين للنقل الثقيل يمنع استنزاف المال العام، خاصة وأن هذا الطريق هو منفذ رئيسي وأساسي لسيارات النقل، مما يعنى أنه لا غنى عنه، ولابد من إضافة حارتين بمواصفات تتناسب مع سيارات النقل الثقيل بعد تهالك الطريق بأكمله فى فترة زمنية قصيرة، بما يعنى أن الهدف هو الحفاظ على المال العام، وفى نفس الوقت حتى يتناسب الطريق مع حجم الضغط عليه.