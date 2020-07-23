الصحة الإسرائيلية: تسجيل 2027 إصابة بكورونا أمس الأربعاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت 2027 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، أمس الأربعاء، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 431 حالة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الخميس.

ولليوم الثاني على التوالي تتخطى الإصابة بالفيروس معدل قياسي وحاجز الألفين، علما أنه في يوم الثلاثاء، سجلت 2002 إصابة، فيما يتواصل الارتفاع بالإصابات الخطيرة والحالات التي تم ربطها بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ويرقد في المستشفيات بالبلاد المئات من المصابين بالفيروس وصفت حالتهم بين المتوسطة والخطيرة، بينهم 273 إصابة خطيرة، فيما تم ربط 78 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي.

Advertisements

وبحسب معطيات الوزارة يواصل معدل نتائج فحوصات كورونا الموجبة تسجيل ارتفاعا، بحيث بلغ معدل النتائج الموجبة للفحوصات التي أجريت، أمس الأربعاء، 8.3%، إذ أنه من كل 12 شخصا أخضعوا لفحوصات كورونا تم تشخيص إصابة شخص واحد بالفيروس.

ومع تسجيل معدل قياسي يومي بالإصابات بلغت حصيلة الإصابات النشطة في البلاد 32602 إصابة، علما أن أكثر من نصف الإصابات شخصت بالأسبوعين الماضيين، حيث من المتوقع أن يتراجع هذه الإحصاء بعد تحديث وزارة الصحة للمعطيات بشأن من سيتم الإعلان عنه معاف من الفيروس بموجب التعليمات الجديدة للوزارة.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ الإعلان رسميا عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس 2020، تم تسجيل 56423 إصابة، فيما تعافى من الفيروس 23310 مريضا.