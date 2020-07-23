القدس - بواسطة محمد عز العرب - دفع الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بكتيبة من جنود المشاة إلى القيادة الشمالية وعلى الحدود مع لبنان، وذلك في أعقاب تهديدات حزب الله ردا على مقتل أحد عناصره جراء غارة إسرائيلية على مواقع عسكرية قرب العاصمة دمشق مساء الإثنين الماضي.
وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيانه لوسائل الإعلام عن إرسال تعزيزات من الجنود إلى القيادة العسكرية الشمالية، وذلك بعد مشاورات عسكرية وتقييم للوضع الذي جرى في قيادة الجيش.
ووفقا للمتحدث العسكري، فقد تقرر وبعد تقييم الوضع نقل وحدة "الكتيبة الثالثة عشرة" من لواء "غولاني" إلى ما يسمى "فرقة الجليل"، وذلك كجزء من الاستعدادات والتأهب على ضوء التهديدات والتصريحات العلنية لحزب الله.
وسيتم إرسال جنود الوحدة خلال ساعات نهار يوم الخميس، إلى المنطقة الشمالية، حيث سيتولى الجنود مهمة المراقبة والدفاع عن المواقع والتحصينات العسكرية على طول الحدود الشمالية.
وعلى الرغم من الاستنفار والدفع بالجنود إلا أن الحياة ستستمر كالمعتاد، على أن يسمح للمتنزهين بالتجوال دون أي تقييدات، فيما سيواصل المزارعين العمل دون أي قيود، بحسب ما أفاد الجيش.
وسبق أن ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأربعاء، أن الجيش رفع من حالة التأهب لقواته على الجبهة الشمالية مع لبنان، وألغى تدريبا عسريا، تحسبا لرد محتمل قد يقدم عليه حزب الله، على مقتل أحد عناصره في غارة إسرائيلية نفذت قرب دمشق.
وقرر الجيش الإسرائيلي إلغاء المناورات العسكرية، بغية تجنب ومنع أي تصعيد محتمل وتقليل خطر الاحتكاك في المنطقة، فيما صرح المتحدث باسم الجيش، أنه سيتم تحديد موعد جديد للمناورات على ما يبدو في الأيام القادمة، حيث من المتوقع أن يعود الجنود للمشاركة في المناورات بالشمال.
وأعلن حزب الله، مساء الثلاثاء، مقتل أحد عناصره في الغارة التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مواقع في محيط مطار دمشق، مساء الإثنين، وذلك بالتزامن مع إعلان إسرائيل إغلاق المجال الجوي فوق مرتفعات الجولان السورية المحتلة، حتى نهاية الشهر الجاري، بحجة التدريب العسكري.
كانت هذه تفاصيل خبر تحسبا لرد حزب الله: الجيش الإسرائيلي يعزز قواته عند حدود لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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