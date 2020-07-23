المغار: إصابتان إحداهما خطيرة إثر شجار واعتقال مشتبهين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخصان، في ساعات متأخرة من مساء يوم الأربعاء، بجراح متفاوتة جراء شجار وقع في قرية المغار، وصفت إحداهما بالخطيرة، فيما وصفت إصابة شخص آخر بالطفيفة، حيث تم نقلاهما إلى المستشفى للعلاج.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى في قرية المغار، حيث وصل طاقم طبي إلى القرية وقدم الإسعافات الأولية لشخصين (39 عاما و42 عاما)، وصفت جراحهما بين الطفيفة والخطيرة، إذ تم نقلهما إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، ومستشفى "بوريا" لاستكمال العلاج.

إلى ذلك، وصلت للقرية قوات من الشرطة التي شرعت التحقيق في ملابسات الحادث، ودلت التحقيقات الأولية أن خلفية الشجار تعود لنزاع مالي، إذ عملت الشرطة على اعتقال مشتبهين للتحقيق، حيث سيتم عرضهما على المحكمة للنظر بطلب الشرطة تمديد اعتقالهما.