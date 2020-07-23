شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توقعات الطقس في الإمارات خلال الأيام الخمسة القادمة والان مع التفاصيل

الخميس 23 يوليه 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس المتوقع على الدولة خلال الخمسة أيام القادمة مغبرا وغائما جزئياً أحياناً وصحوا مع تكون سحب ركامية قد يصاحبها سقوط الأمطار.



يكون الطقس غد مغبرا وغائما جزئياً أحياناً - تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا - فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباُ بعد الظهر - تميل درجات الحرارة للانخفاض على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة نهاراً، سرعتها من 22 إلى 32 تصل إلى 42 كم/س.

البحر: متوسط الموج يضطرب أحياناً نهاراً في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.

ويستمر الطقس يوم "الجمعة" مغبرا وغائما جزئياً أحياناً - تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً - فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً وعلى بعض المناطق الغربية بعد الظهر مع سقوط أمطار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س.

البحر: متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الى متوسط الموج في بحر عمان.

ويشهد يوم "السبت" طقسا صحوا إلى غائم جزئياً - تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً - فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط الأمطار.

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الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س.

البحر: خفيف الى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس يوم "الأحد" غائما جزئياً أحياناً - تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا - فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً وعلى بعض المناطق الغربية بعد الظهر مع سقوط أمطار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وفي يوم "الإثنين" يكون الطقس مغبرا وغائما جزئيا إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والجنوبية مع احتمال سقوط بعض الأمطار.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.